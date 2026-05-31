Rafael Leao sta lasciando il Milan. Carlo Pellegatti commenta che il club perde uno dei pochi campioni avuti negli ultimi anni. Leao, giocatore chiave, si prepara a lasciare la squadra. La notizia suscita commenti di stima e affetto tra tifosi e addetti ai lavori. La partenza del portoghese segna un cambiamento importante per il team. La decisione viene ufficializzata nelle ultime ore. La sua cessione rappresenta un passaggio rilevante per la rosa del club.

In una recente intervista, Rafael Leao ha dichiarato di voler lasciare il Milan per intraprendere una nuova avventura in un altro campionato. L'addio era già nell'aria, ma l'annuncio e le modalità hanno spiazzato i tifosi rossoneri, che non si aspettavano un'uscita del genere in uno dei momenti più complicati della storia recente del club. Anche il noto giornalista e tifoso del Milan Carlo Pellegatti ha commentato le parole di Leao nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. "Leao vuole lasciare il Milan per provare nuove sfide. È stato tra i pochi campioni in questi anni a dare quel brivido in più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Addio Leao, Pellegatti: “Il Milan perde uno dei pochi campioni avuti negli ultimi anni”

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