Questa stagione, la squadra di Roma ha segnato il numero più basso di gol negli ultimi trent’anni. Il settore offensivo si è rivelato il punto debole della formazione, con l’allenatore che non è riuscito a massimizzare le potenzialità dei giocatori impiegati. La mancanza di reti ha influenzato significativamente i risultati complessivi della squadra.

Il punto debole dei giallorossi è stato indubbiamente l’attacco in questa stagione, con Gasperini che non è riuscito, tra demeriti suoi e dei giocatori, a valorizzare le qualità dei suoi terminali offensivi. Per il tecnico ex-Atalanta questo è un dato anomalo, dato che con la Dea giocava un calcio offensivo in cui era riuscito a far totalizzare alla sua squadra 98 gol in Serie A nella stagione 201920, record per i bergamaschi. Tuttavia, quest’anno i numeri sono ben diversi: 42 reti in 31 partite e peggior rendimento tra le prime sette del campionato. Era dalla stagione 94-95 che non si totalizzavano così pochi gol dopo 31 giornate: in panchina c’era Carlo Mazzone e le marcature furono solo 36. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, numeri da incubo: mai così pochi gol negli ultimi 30 anni

Juve, i numeri horror di Spalletti: meno punti persino di Thiago Motta! Mai così male negli ultimi 15 anni: il datoCalciomercato Inter, c’è già la prima decisione per l’estate: dopo il derby l’incontro con gli agenti per chiudere! Calciomercato Juventus: la verità...

Di Natale: “La Serie A non ha più i bomber degli anni d’oro, mancano centravanti da 20-30 gol e qualità negli ultimi metri”Antonio Di Natale guarda alla Serie A di oggi con l’occhio di chi il gol lo ha sempre avuto nel sangue.

Temi più discussi: L’incubo di Alessandra: Hanno registrato un falso contratto e così sono diventata affittuaria di casa mia; La Roma e l'incubo sesto posto: da Gasperini a Di Francesco, c'è un dato che sconcerta i tifosi; Alessandro Bastoni, l'omaggio di San Siro in Inter-Roma dopo il periodo da incubo. Chivu: In Italia c'è un clima tossico; Inter-Roma 5-2, pagelle e tabellino: la 'ThuLa' è tornata, Calhanoglu è devastante, serata da incubo per Cristante.

Roma 12° in Serie A per media punti contro le prime 5: stessi numeri dal 2018-19La Roma a Pasqua non è risorta, i suoi problemi sì, sono riapparsi in maniera inquietante. Quando c'è un big match la squadra sparisce. siamolaroma.it

Inter-Roma 5-2, pagelle e tabellino: la 'ThuLa' è tornata, Calhanoglu è devastante, serata da incubo per CristanteI nerazzurri calano la cinquina in casa contro la Roma e mandano un segnale fortissimo per lo Scudetto: decidono la doppietta di Lautaro e le reti di Calhanoglu, Thuram e Barella. msn.com

Confermato e in crescita l’apprezzamento di cittadini e turisti per il programma di eventi e aperture “Pasqua nei Musei”, promosso da Roma Capitale. Oltre 48mila visitatori nei siti della cultura di Roma Capitale: è stato raggiunto un nuovo record di partec - facebook.com facebook

Treni alta velocità, stop tra Firenze e Roma nel fine settimana. Disagi per la Toscana x.com