È morto a 88 anni Cesare Malagoli, figura nota di via Carteria. Per decenni ha gestito il suo locale, diventando un punto di riferimento per la comunità. La sua scomparsa rappresenta la perdita di un pezzo di storia locale, riconosciuto da molti semplicemente con il suo nome. La comunità si stringe attorno ai familiari.

All’età di 88 anni é scomparso Cesare Malagoli. Con lui se ne va un pezzo della storia di Modena perché bastava dire il suo nome, Cesare, e tutti sapevano di chi stavi parlando. Quasi impossibile definire il suo locale sotto i portici di via Carteria al civico 74, un ibrido tutto modenese tra bar e osteria, circolo per le carte e tabaccheria (una tra le prime ad essere aperte in città), di certo un punto di riferimento. Da dietro al bancone Cesare, carattere cortese con quel tocco di ruvidezza tutta geminiana, ha servito caffè, paste, amari, crodini, lambrusco, pane, gnocco fritto salame e mortadella a intere generazioni. Aperto nel 1934 dal padre Pierino Malagoli, il locale divenne da subito il catalizzatore del quartiere dove si intrecciavano relazioni di vicinato e momenti di socialità, e così é stato per quasi 90 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio Cesare ’anima’ di via Carteria. Per decenni dietro l’amato bancone. Con lui se ne va un pezzo di storia

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