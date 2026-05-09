Addio presidente Calcio italiano in lutto se ne va un pezzo di storia

Il calcio italiano piange la scomparsa di una figura che ha lasciato un segno importante nel panorama sportivo. La notizia ha colpito una città intera, portando a un momento di riflessione e ricordo tra tifosi e appassionati. La perdita di questa persona ha lasciato un vuoto, e il silenzio che si è diffuso rappresenta un omaggio silenzioso a quanto fatto nel corso degli anni.

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Ci sono persone che non cercano applausi, ma quando mancano te ne accorgi all’improvviso. E in una città intera cala un silenzio strano, fatto di ricordi, gratitudine e incredulità. Nelle ultime ore, nel calcio italiano è arrivata una notizia che ha lasciato soltanto lacrime e una domanda: come si fa a dire addio a chi aveva rimesso in piedi un sogno? Perché qui non si parla solo di un dirigente o di un imprenditore. Si parla di uno di quelli che, quando tutto sembra finito, si presenta senza clamore e fa la cosa più difficile: ricominciare da zero. E lo fa per amore del territorio, non per vanità. È morto l’8 maggio 2026, a 57 anni, Nicola Colombo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Doctor Who: Analisi Serie 11 | Addio Idealismo di Moffat, benvenuta Realtà di Chibnall Notizie correlate “Addio presidente”. Calcio italiano in lutto, se ne va un pezzo di storia: solo lacrimeIl mondo dell’imprenditoria e il panorama calcistico nazionale piangono oggi la scomparsa di una figura che ha incarnato i valori più nobili della... “Addio presidente”. Politica in lutto, se ne va un pezzo di storia italianaCerte notizie arrivano come un colpo secco, di quelli che spengono per un attimo il rumore di fondo dell’attualità. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Addio Beccalossi, il campione senza filtri. Dal 2014 al 2016 fu presidente del Lecco; ?? Addio a Evaristo Beccalossi, ex presidente del Lecco; Addio a Zanardi, lo sport italiano piange il suo campione: Emblema mondiale. Un minuto di silenzio in tutte le gare; Calcio in lutto, addio a Evaristo Beccalossi -. Addio a Nicola Colombo, il presidente che salvò il Monza dal fallimentoAC Monza ha annunciato nella giornata di oggi la scomparsa dell’ex presidente, imprenditore brianzolo e figura chiave della storia recente della società ... mbnews.it Addio a Beccalossi, folla commossa alla camera ardente: il tributo di Brescia e dei protagonisti del calcioUna sala semplice, impreziosita dallo stendardo del Coordinamento Inter Club Brescia e stretta attorno alla bara di legno chiaro recante la sua foto al centro. Così si presenta la camera ardente alles ... calcionews24.com Lutto in casa #Monza: addio all'ex presidente #Colombo. Il saluto commovente di #Galliani x.com