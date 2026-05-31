È morto due giorni fa all’età di 95 anni Guido Degl’Innocenti, ex maresciallo maggiore dei carabinieri. La comunità faentina si è stretta attorno al ricordo della sua figura.

L’intera comunità faentina piange la scomparsa di Guido Degl’Innocenti, spentosi due giorni fa all’età di 95 anni. Già maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri, in servizio per oltre 35 anni a Faenza quale comandante della squadra di polizia giudiziaria e andato in pensione nel 1990, Degl’Innocenti ha lasciato un‘impronta di instancabile attaccamento al dovere e un impegno costante – mai venuto meno – nel salvaguardare la sicurezza del nostro vivere. La sua professionalità, la sua dirittura morale e la sua adamantina personalità ci consegnano un’eredità ricca di insegnamenti che non dovranno mai essere dimenticati. Faenza esprime il suo cordoglio alla famiglia tutta: “C’è qualcosa di più forte della morte ed è la presenza degli assenti nella memoria dei vivi”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio all’ex maresciallo maggiore dei carabinieri Degl’Innocenti

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