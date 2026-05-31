Addio all’ex maresciallo maggiore dei carabinieri Degl’Innocenti

Da ilrestodelcarlino.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È morto due giorni fa all’età di 95 anni Guido Degl’Innocenti, ex maresciallo maggiore dei carabinieri. La comunità faentina si è stretta attorno al ricordo della sua figura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’intera comunità faentina piange la scomparsa di Guido Degl’Innocenti, spentosi due giorni fa all’età di 95 anni. Già maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri, in servizio per oltre 35 anni a Faenza quale comandante della squadra di polizia giudiziaria e andato in pensione nel 1990, Degl’Innocenti ha lasciato un‘impronta di instancabile attaccamento al dovere e un impegno costante – mai venuto meno – nel salvaguardare la sicurezza del nostro vivere. La sua professionalità, la sua dirittura morale e la sua adamantina personalità ci consegnano un’eredità ricca di insegnamenti che non dovranno mai essere dimenticati. Faenza esprime il suo cordoglio alla famiglia tutta: “C’è qualcosa di più forte della morte ed è la presenza degli assenti nella memoria dei vivi”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

addio all8217ex maresciallo maggiore dei carabinieri degl8217innocenti
© Ilrestodelcarlino.it - Addio all’ex maresciallo maggiore dei carabinieri Degl’Innocenti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Castelfranci, il Maresciallo Desiderio Comandante dei Carabinieri

Si finge maresciallo dei carabinieri e ruba gioielli a un'anziana, arrestatoUn giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver truffato un’anziana in paese, fingendosi un maresciallo dei carabinieri.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web