È stata annunciata la morte dell’attrice nota per il suo ruolo in “Decamerè” e altri film. La notizia è stata comunicata attraverso fonti ufficiali. Dopo aver iniziato come attrice, ha successivamente intrapreso la carriera di produttrice cinematografica, lavorando su vari progetti. La sua carriera ha attraversato diverse fasi, passando dal cinema alla produzione, senza ulteriori dettagli sui motivi della scomparsa.

? Punti chiave Chi ha comunicato la notizia della scomparsa dell'attrice?. Come ha trasformato la sua carriera da attrice a produttrice?. Quali grandi nomi del cinema hanno partecipato al suo matrimonio?. Perché l'attrice ha scelto di mantenere una vita così riservata?.? In Breve Nata in Eritrea nel 1951, fu eletta Miss Eritrea nel 1969 a diciotto anni.. Sposò il produttore Franco Cristaldi nel 1983 con testimoni Monica Vitti e Francesco Rosi.. Dalla relazione con Massimo Spano nacque il figlio Michelangelo nel 1996.. Recitò con Paolo Villaggio in Il signor Robinson e con Marcello Mastroianni in Giallo napoletano.. L’addio alla straordinaria figura di Zeudi Araya: la scomparsa di un’icona tra cinema e produzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Zeudi Araya: scompare l’icona di Decamerè e del cinema

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Addio a Zeudi Araya l'icona del cinema italiano degli anni Settanta

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