Zeudi Araya, attrice e produttrice cinematografica, è deceduta dopo una lunga malattia. La sua carriera è iniziata negli anni ’70, e il suo nome è legato a film di successo di quel periodo. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. È ricordata come un’icona del cinema di quegli anni e come “Venere Nera” per il suo ruolo in produzioni di quel tempo.

ROMA – Dopo una lunga malattia è morta l’attrice e produttrice cinematografica Zeudi Araya. Venere Nera più famosa d’Italia negli anni ’70, incoronata regina sexy dalla pelle lunare, protagonista di una stagione irripetibile del cinema italiano e volto simbolo dell’erotismo elegante. Zeudi Araya, con la sua bellezza magnetica, il sorriso enigmatico e una presenza scenica capace di conquistare il pubblico fin dal primo sguardo, è stata una delle attrici che hanno segnato il filone delle pellicole sexy con titoli come “La ragazza dalla pelle di luna” (1972), “La ragazza fuoristrada” (1973) e “Il corpo” (1974). Attrice, produttrice cinematografica e figura di riferimento per diverse generazioni di professionisti del settore audiovisivo, si è spenta domenica 24 maggio 2026 nella sua abitazione romana all’età di 75 anni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Morta Zeudi Araya, icona del cinema sexy anni ’70

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Morta Zeudi Araya, sex symbol degli anni 70

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