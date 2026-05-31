Zeudi Araya, nota come la ‘Venere Nera’, è morta all'età di 75 anni. Il suo figlio, Michelangelo Spano, ha annunciato che l'attrice, famosa per il suo ruolo nel cinema italiano degli anni Settanta, era malata da tempo. La notizia della scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla malattia o sulle circostanze. Zeudi Araya è ricordata come una delle attrici più riconoscibili di quel periodo.

L’annuncio del figlio Michelangelo Spano: l’attrice dalla pelle di luna era malata da tempo. Si è spenta a 75 anni Zeudi Araya, una delle attrici più amate e riconoscibili del cinema italiano degli anni Settanta. La notizia della morte è stata comunicata dal figlio Michelangelo Spano, che ha spiegato come la madre sia deceduta nella propria abitazione dopo una lunga malattia. Nel messaggio diffuso dalla famiglia viene espresso un sentito ringraziamento a tutte le persone che le sono state vicine negli ultimi anni, con la richiesta di rispettare la privacy dei familiari in questo momento di dolore. Le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Addio a Zeudi Araya, la ‘Venere Nera’ che conquistò il cinema italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Addio a Zeudi Araya, la “Venere Nera” del cinema italiano capace di trasformarsi da sex symbol a diva dietro le quinteZeudi Araya, nota come la “Venere Nera” del cinema italiano, è morta il 24 maggio nella sua abitazione dopo una lunga malattia.

Zeudi Araya: addio all’attrice e produttrice simbolo del cinema italiano degli anni ‘70È stato il figlio a comunicare la scomparsa dell’attrice e produttrice, figura di spicco del cinema italiano degli anni ‘70.

Temi più discussi: Addio a Zeudi Araya, attrice e produttrice, aveva 75 anni; Addio a Zeudi Araya, l’icona italo-eritrea che sedusse il cinema degli anni 70; Addio a Zeudi Araya, icona del cinema erotico anni ‘70; Addio a Zeudi Araya, l’attrice aveva 75 anni.

Addio a Zeudi Araya, la Venere Nera del cinema italiano capace di trasformarsi da sex symbol a diva dietro le quinte x.com

Morta Zeudi Araya, addio alla ragazza dalla pelle di lunaSilenziosamente, discretamente, si è spenta a Roma Zeudi Araya. Era stata attrice di leggendaria bellezza, poi produttrice, sulla scia del primo marito, Franco Cristaldi. Per tutti ... ilmattino.it

Addio a Zeudi Araya, la 'venere nera' degli anni Settanta aveva 75 anniDopo una lunga malattia è morta l'attrice e produttrice cinematografica Zeudi Araya. Venere Nera più famosa d'Italia negli anni '70, incoronata regina sexy dalla pelle lunare, protagonista di una stag ... adnkronos.com