Zeudi Araya, nota come la “Venere Nera” del cinema italiano, è morta il 24 maggio nella sua abitazione dopo una lunga malattia. La attrice, famosa per il suo ruolo di sex symbol e successivamente per le sue apparizioni dietro le quinte, si è spenta all’età di 70 anni. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati. La sua carriera si è sviluppata tra il cinema e il teatro, lasciando un segno nel panorama italiano.

Lutto nel mondo del cinema: dopo una lunga malattia è morta il 24 maggio, nella sua abitazione, Zeudi Araya. L’attrice e produttrice cinematografica aveva 75 anni. Nata in Eritrea nel 1951, figlia di un uomo politico e nipote di un ambasciatore, il suo nome nella lingua della regione del Tigrè in Etiopia significava “corona imperiale”: un presagio del portamento aristocratico e della naturale eleganza che l’avrebbero resa un’icona assoluta. È morta dopo una lunga malattia Zeudi Araya. Aveva 75 anni. Incoronata Miss Eritrea nel 1969, la svolta arrivò nei primi anni Settanta grazie a un viaggio in Italia e a uno spot per il caffè. Il regista Luigi Scattini ne intuì immediatamente la straordinaria fotogenia, affidandole il ruolo di protagonista ne La ragazza dalla pelle di luna (1972). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Addio a Zeudi Araya, la “Venere Nera” del cinema italiano capace di trasformarsi da sex symbol a diva dietro le quinte

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