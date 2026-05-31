Ada Egidio di Cash or Trash dove trovare vintage che vale | Aprite le vetrine delle nonne potreste scoprire tesori
In un negozio di vintage, sono stati trovati oggetti di valore come lampade pubblicitarie e servizi da tavola d’epoca, provenienti da case di famiglia. La proprietaria consiglia di cercare tra le vetrine delle nonne, suggerendo che possano nascondere veri e propri tesori. Il mercato del vintage sta attirando sempre più italiani, con collezionisti e appassionati che esplorano arredi e oggetti d’epoca nelle case di famiglia.
Il vintage conquista sempre più spazio nelle case degli italiani, tra lampade pubblicitarie, servizi da tavola firmati e oggetti nelle vetrine di famiglia. Ada Egidio di Cash or Trash, ha spiegato a Fanpage.it come riconoscere un pezzo di valore, quali sono i tesori nascosti da cercare in casa e dove fare i migliori affari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
USATO E VINTAGE: IL NEGOZIO DI STEFANO DI CASH OR TRASH
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