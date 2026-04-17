Dagli studi tv di Canale Nove all' Hotel delle Palme gli esperti Cash or trash alla ricerca dei tesori d' arte palermitani

Il 18 e 19 aprile, presso i saloni del Grand Hotel et des Palmes di Palermo, si terrà un evento dedicato alla valutazione di opere d’arte e oggetti da collezione. Un gruppo di esperti provenienti dal mondo del mercato dell’arte sarà presente per offrire consultazioni gratuite ai visitatori, che potranno portare i propri pezzi e ricevere un parere professionale. La manifestazione si inserisce in un contesto di iniziative culturali legate al settore dell’arte.

Il 18 e 19 aprile i saloni del Grand Hotel et des Palmes di Palermo ospiteranno una singolare manifestazione: un gruppo di noti esperti di mercato dell’arte sarà a disposizione del pubblico per valutazioni gratuite di opere d’arte, oggetti di pregio e da collezione. Tra gli esperti coinvolti ci.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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