Tesori nascosti alle Maioliche | valutazioni live con Giano Del Bufalo di Cash or Trash

Notizia in breve

Domenica 31 maggio alle 17, alle Maioliche, si svolgerà l’evento “A che prezzo?”. Giano Del Bufalo, volto noto in televisione e appassionato di antiquariato, sarà presente per valutare alcuni oggetti. Durante l’incontro, verranno esaminate e stimate varie rarità e tesori nascosti, con valutazioni dal vivo. L’evento si svolgerà nel luogo dedicato alle esposizioni, con il pubblico presente che potrà assistere alle analisi e alle stime.