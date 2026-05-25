Tesori nascosti alle Maioliche | valutazioni live con Giano Del Bufalo di Cash or Trash
Domenica 31 maggio alle 17, alle Maioliche, si svolgerà l’evento “A che prezzo?”. Giano Del Bufalo, volto noto in televisione e appassionato di antiquariato, sarà presente per valutare alcuni oggetti. Durante l’incontro, verranno esaminate e stimate varie rarità e tesori nascosti, con valutazioni dal vivo. L’evento si svolgerà nel luogo dedicato alle esposizioni, con il pubblico presente che potrà assistere alle analisi e alle stime.
Domenica 31 maggio alle ore 17.00 alle Maioliche si terrà un evento speciale: “A che prezzo?”, insieme a Giano Del Bufalo, noto volto televisivo e grande appassionato di antiquariato e collezionismo. Un appuntamento imperdibile per chi ama il vintage, gli oggetti del passato o semplicemente vuole. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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