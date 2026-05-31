Accusa di caporalato nella costruzione del Consolato Usa a Milano | manager turco arrestato a Bergamo Avrebbe tentato la fuga

Notizia in breve

Un manager di Caddel Construction è stato arrestato all’aeroporto di Bergamo mentre tentava di partire per la Turchia. L’arresto è stato disposto nell’ambito di un’indagine per caporalato legata alla costruzione del nuovo Consolato degli Stati Uniti a Milano. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe cercato di evitare l’arresto tentando di scappare. L’indagine riguarda presunti sfruttamenti e irregolarità nel settore edile coinvolgendo anche altri soggetti.