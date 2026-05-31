Accusa di caporalato nella costruzione del Consolato Usa a Milano | manager turco arrestato a Bergamo Avrebbe tentato la fuga
Un manager di Caddel Construction è stato arrestato all’aeroporto di Bergamo mentre tentava di partire per la Turchia. L’arresto è stato disposto nell’ambito di un’indagine per caporalato legata alla costruzione del nuovo Consolato degli Stati Uniti a Milano. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe cercato di evitare l’arresto tentando di scappare. L’indagine riguarda presunti sfruttamenti e irregolarità nel settore edile coinvolgendo anche altri soggetti.
BERGAMO- E’ stato fermato all’aeroporto di Bergamo mentre, secondo l’accusa, tentava di fuggire in Turchia un manager di Caddel Construction. La procura di Milano, infatti, aveva avviato da alcuni giorni un’indagine per disporre il controllo giudiziario d’urgenza per caporalato nei confronti di Caddell Construction, colosso americano delle costruzioni impegnato nei lavori del nuovo consolato Usa in costruzione nell’ex Tiro a Segno. I carabinieri hanno fermato all’aeroporto di Bergamo, mentre stava cercando di lasciare l’Italia per volare a Istanbul, il manager turco Ulas Demir, uomo di fiducia della Caddell Construction. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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