Sorpresi a rubare nella notte in un esercizio commerciale | bloccati i tre ladri

Nella notte ad Aprilia, tre persone sono state arrestate per furto aggravato in un negozio. Si tratta di un uomo di 38 anni, un 44enne senza fissa dimora già sottoposto a obbligo di firma e di una donna di 42 anni, tutti noti alle forze di polizia. I tre sono stati sorpresi mentre tentavano di rubare dall’esercizio commerciale e sono stati immediatamente fermati.

In tre sono finiti agli arresti nella notte, ad Aprilia, per il reato di furto aggravato. Si tratta di un 38enne del posto, di un 44enne senza dimora e già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di una donna di 42 anni, tutti già noti alle forze di polizia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Multi SubHe Murdered Her Father. She Hired a Bodyguard to Destroy Him.

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