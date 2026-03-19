Nella zona di Novoli, nei pressi della fermata della tramvia San Donato, un uomo di 30 anni di origine peruviana ha tentato di rubare una borsa a una donna. Dopo averla trascinata tra alcuni alberi e averla minacciata, è stato poi preso a pugni dai passanti. L’incidente si è svolto in pochi minuti e nessuno è rimasto ferito gravemente.

È avvenuto tutto in pochi minuti nei pressi della fermata della tramvia San Donato a Novoli: un 30enne di origine peruviana avrebbe tentato di strappare la borsa a una donna, trascinandola dietro alcuni alberi e minacciandola. Lei avrebbe reagito, riuscendo a liberarsi dalla sua morsa e dandosi alla fuga. Intanto un gruppo di passanti, richiamati dalle urla della vittima, si sarebbe avvicinato ai due: alcuni testimoni si sarebbero frapposti tra la vittima e il presunto ladro. Le indagini sono in corso: in queste ore gli investigatori stanno cercando di ricostruire la vicenda, non ancora del tutto chiara. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe partito un parapiglia, durante il quale ad avere la peggio è stato proprio l’aggressore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’aggressione a Novoli. Tenta di rubare una borsa. Picchiato dai passanti

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