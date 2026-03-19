L’aggressione a Novoli Tenta di rubare una borsa Picchiato dai passanti
Nella zona di Novoli, nei pressi della fermata della tramvia San Donato, un uomo di 30 anni di origine peruviana ha tentato di rubare una borsa a una donna. Dopo averla trascinata tra alcuni alberi e averla minacciata, è stato poi preso a pugni dai passanti. L’incidente si è svolto in pochi minuti e nessuno è rimasto ferito gravemente.
È avvenuto tutto in pochi minuti nei pressi della fermata della tramvia San Donato a Novoli: un 30enne di origine peruviana avrebbe tentato di strappare la borsa a una donna, trascinandola dietro alcuni alberi e minacciandola. Lei avrebbe reagito, riuscendo a liberarsi dalla sua morsa e dandosi alla fuga. Intanto un gruppo di passanti, richiamati dalle urla della vittima, si sarebbe avvicinato ai due: alcuni testimoni si sarebbero frapposti tra la vittima e il presunto ladro. Le indagini sono in corso: in queste ore gli investigatori stanno cercando di ricostruire la vicenda, non ancora del tutto chiara. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe partito un parapiglia, durante il quale ad avere la peggio è stato proprio l’aggressore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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