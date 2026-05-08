Piacenza uomo chiama i soccorsi | Venite ho ucciso mia moglie | Poi si dà alla fuga

A Piacenza, un uomo ha chiamato i soccorsi dicendo di aver ucciso sua moglie nell’appartamento della coppia in periferia, poi si è dato alla fuga. La donna è stata trovata morta all’interno della loro casa. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali precedenti o motivazioni. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio.

"Venite, ho ucciso mia moglie". Un uomo ha telefonato ai soccorsi denunciando l'ennesimo femminicidio, prima di far perdere le sue tracce. È accaduto a Piacenza, in Emilia-Romagna. In un appartamento al sesto piano di un palazzo alla periferia della città, le forze dell'ordine hanno trovato il cadavere di una donna 56enne. Stando alle prime informazioni sarebbe stata uccisa a coltellate. La coppia avrebbe dei figli., Subito dopo aver allertato le forze dell'ordine, l'uomo sarebbe scomparso nel nulla. I carabinieri e i vigili del fuoco, dato che la porta dell'appartamento era chiusa, sono entrati passando dal balcone. Lì il marito della vittima non c'era.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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