Studente accoltella un professore fuori dalla scuola a Trescore Balneario | è grave

Un uomo di 58 anni è stato ferito da un colpo di arma bianca fuori da una scuola a Trescore Balneario nella mattina del 25 marzo. È stato trasportato in ospedale a Bergamo in condizioni gravi. L’aggressore, uno studente, è stato fermato poco dopo l’accaduto. La polizia sta conducendo le indagini sulla vicenda.

Un 58enne è stato trasportato in condizioni gravi in ospedale a Bergamo nella mattinata del 25 marzo. L'uomo sarebbe stato accoltellato da uno studente fuori dall'Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa di Trescore Balneario. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il giubileo di Lorenzo Lotto a Trescore BalnearioIl dipinto di Lorenzo Lotto San Michele scaccia Lucifero proveniente dal Museo Pontificio Santa Casa di Loreto sarà protagonista di una eccezionale... Studente ucciso a La Spezia, tensioni e proteste fuori dalla scuolaMomenti di tensione nella mattinata del 19 gennaio fuori dall'Istituto Domenico Chiodo della Spezia, dove è stato accoltellato a morte il 18enne...