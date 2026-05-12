CTP 8 citazioni a giudizio per danno erariale da 23 mln alla Corte dei conti

La Corte dei conti ha emesso due distinte citazioni a giudizio coinvolgendo otto persone, con l’accusa di aver causato un danno erariale stimato in circa 23,5 milioni di euro. Le accuse si riferiscono a presunte irregolarità che avrebbero coinvolto la gestione di risorse pubbliche, portando a un procedimento giudiziario che si svolgerà nei prossimi mesi. Le parti coinvolte sono chiamate a comparire davanti ai giudici contabili per l’udienza preliminare.

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Tempo di lettura: 5 minuti Due distinte citazioni, otto persone citate a giudizio in tutto, per un’ipotesi di danno erariale stimato in complessivi 23,5 milioni di euro. Comincerà il 10 novembre 2026, presso la Corte dei conti della Campania, il processo per la gestione della Ctp. La storica azienda di trasporto pubblico su gomma dell’area metropolitana di Napoli è fallita nel 2022. La notizia è stata annunciata in una conferenza stampa alla Procura regionale. A parlare, il procuratore regionale Giacinto Dammicco ( al centro in foto ) e i titolari dell’indagine: i viceprocuratori generali Ferruccio Capalbo (terzo da sinistra), Davide Vitale ( secondo ) e Raffaella Miranda (quarta).🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - CTP, 8 citazioni a giudizio per danno erariale da 23 mln alla Corte dei conti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate ‘Danno erariale da 23 milioni’, Corte dei conti cita in giudizio de MagistrisLa Procura regionale della Corte dei conti della Campania cita in giudizio l’ex sindaco della Città metropolitana, Luigi de Magistris, per la... Danno erariale da 23 milioni, la Corte dei Conti cita in giudizio de MagistrisLa Procura regionale della Corte dei conti della Campania cita in giudizio Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli e della Città metropolitana, per...