Giffoni Film Festival nuovi inviti a dedurre | ipotesi danno erariale di quasi mezzo milione

Notizia in breve

La Guardia di Finanza ha inviato nuovi inviti a dedurre all’Ente Giffoni Experience, ipotizzando un danno erariale di circa 500.000 euro. La richiesta riguarda contributi pubblici percepiti da un’associazione, presieduta dalla moglie del direttore artistico e organizzativo dell’Ente. L'associazione ha come unica dipendente la loro figlia. La procura ha aperto un fascicolo di indagine e ha richiesto chiarimenti sull’utilizzo dei fondi pubblici.