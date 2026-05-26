Giffoni Film Festival nuovi inviti a dedurre | ipotesi danno erariale di quasi mezzo milione
La Guardia di Finanza ha inviato nuovi inviti a dedurre all’Ente Giffoni Experience, ipotizzando un danno erariale di circa 500.000 euro. La richiesta riguarda contributi pubblici percepiti da un’associazione, presieduta dalla moglie del direttore artistico e organizzativo dell’Ente. L'associazione ha come unica dipendente la loro figlia. La procura ha aperto un fascicolo di indagine e ha richiesto chiarimenti sull’utilizzo dei fondi pubblici.
La Finanza chiede spiegazioni all'Ente Autonomo Giffoni Experience su contributi pubblici incassati da un'associazione presieduta dalla moglie del direttore artistico e organizzativo dell'Ente e avente come unica dipendente la loro figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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