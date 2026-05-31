Triplemanía 34 si svolgerà in parte negli Stati Uniti, con la prima serata di Noche de los Grandes che si terrà al Luxor Hotel & Casino di Las Vegas, Nevada. La federazione ha annunciato questa località come sede per l’evento di apertura della manifestazione. La notizia è stata comunicata durante la primo giorno dell’evento, senza ulteriori dettagli sulle altre location o date.

La AAA porta il suo evento di punta negli Stati Uniti. Nel corso della prima serata di Noche de los Grandes la federazione ha svelato dove si terrà la notte d’apertura di Triplemanía 34: il Luxor Hotel & Casino di Las Vegas, in Nevada. Dove e quando si terrà Triplemanía 34. L’annuncio scioglie uno degli ultimi nodi rimasti attorno all’edizione di quest’anno. La prima serata andrà in scena l’ 11 settembre 2026 a Las Vegas, mentre due giorni più tardi l’evento si sposterà a Città del Messico per il gran finale. La sede della seconda notte era già nota da tempo: l’ Arena CDMX, il 13 settembre. Mancava soltanto la location della serata inaugurale, rimasta avvolta nel mistero fino all’annuncio di sabato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AAA: Triplemanía 34 si terrà per metà negli Stati Uniti

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