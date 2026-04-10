Daffadà negli USA | missione tra agricoltura e tecnologia negli Stati Uniti

Il presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo partirà domani, 10 aprile, per una missione negli Stati Uniti che si concluderà il 17 aprile. Durante il viaggio visiterà le città di New York, San Francisco e Fresno, con incontri legati ai settori dell'agricoltura e della tecnologia. La missione ha l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra le comunità italiane all’estero e le realtà locali.

Il presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, Matteo Daffadà, intraprenderà da domani, 10 aprile, fino al 17 aprile, una missione diplomatica e sociale attraverso gli Stati Uniti, con tappe strategiche tra New York, San Francisco e Fresno. Il viaggio mira a consolidare i legami storici con le comunità locali e a gettare le basi per nuove collaborazioni nella West Coast, toccando nodi cruciali che spaziano dall’agricoltura alla ricerca tecnologica, fino alla promozione culturale del territorio parmense. Dalle radici dell’Appennino alle distese agricole della California. Il percorso di Daffadà si concentrerà su realtà dove il legame con la terra emiliana è rimasto viscerale nonostante la distanza oceanica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Daffadà negli USA: missione tra agricoltura e tecnologia negli Stati Uniti Da New York alla California, missione negli Usa per il presidente Daffadà che incontrerà le comunità originarie di ParmaUn’occasione importante per rinsaldare i legami con le comunità emiliano-romagnole sia nell’East Coast che nella West Coast. Blocco negli Stati Uniti, caos negli aeroporti: lunghe file ai gate, intervengono gli agenti dell’ICEGli Stati Uniti piombano nuovamente nel baratro dello shutdown, una crisi che sembrava scongiurata lo scorso gennaio ma che è esplosa con violenza... Argomenti più discussi: Consulta emiliano-romagnoli, missione negli Usa per Daffadà tra New York e California; Da New York alla California, missione negli Usa per il presidente Daffadà che incontrerà le comunità originarie di Parma; Emiliano-romagnoli nel mondo, missione negli USA per Matteo Daffadà tra New York e California. Emiliano-romagnoli nel mondo, missione negli USA per Matteo Daffadà tra New York e CaliforniaEmiliano-romagnoli nel mondo. Incontri con le comunità italiane e nuove relazioni sulla West Coast: tappa anche a San Francisco e Fresno ... italiachiamaitalia.it La fragile tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran sta vivendo ore di incertezza a causa del fronte di guerra in Libano, che nelle scorso ore è stato ancora attaccato da Israele https://shorturl.at/nJ6xC - facebook.com facebook I rapporti tra Stati Uniti e Santa Sede in una fase critica: le relazioni si sono deteriorate dopo la guerra in Iran - leggi x.com