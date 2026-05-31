Durante l’evento AAA Noche de Los Grandes all’Arena Monterrey, i The War Raiders hanno battuto Pagano e Psycho Clown, conquistando i titoli di coppia AAA World Tag Team Champions. La vittoria ha portato a tensioni tra Pagano e Psycho Clown, senza ulteriori dettagli sulla dinamica del match o sulle conseguenze. La divisione dei titoli di coppia è stata ufficializzata con questa vittoria, che ha modificato la gerarchia dei campioni di categoria.

Cambio al vertice della divisione tag team a AAA Noche de Los Grandes. Nel corso della prima serata dell’evento all’ Arena Monterrey, The War Raiders hanno sconfitto Pagano e Psycho Clown, laureandosi nuovi AAA World Tag Team Champions. Il match si è deciso dopo un errore fatale della coppia campione. Durante uno scambio concitato, Pagano ha colpito accidentalmente il proprio partner con una Clothesline, lasciando campo libero agli sfidanti. I War Raiders non si sono lasciati sfuggire l’occasione: Ivar ha spedito Pagano fuori dal ring, prima di combinarsi con Erik per mettere a segno la loro DTM, ottenendo il conto di tre decisivo. Dopo il match, però, la situazione è degenerata ulteriormente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AAA: The War Raiders conquistano i titoli di coppia, tensione totale tra Pagano e Psycho Clown

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