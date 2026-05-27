trofeo bonfiglio a milano jamie mackenzie e xinran sun conquistano i titoli

Nelle finali del Trofeo Bonfiglio, giunte alla 66ª edizione, si sono aggiudicati i titoli Jamie Mackenzie e Xinran Sun. La giornata di sole ha accompagnato le partite decisive, che hanno visto i vincitori trionfare nel singolare maschile e femminile. La manifestazione si è svolta a Milano, con un clima ideale per il tennis. I due atleti hanno conquistato il trofeo in un torneo che ha visto numerosi giovani emergere sulla scena internazionale.

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alle finali di singolare dell’edizione numero 66 del Trofeo Bonfiglio. Gli Internazionali d’Italia juniores, andati in scena al Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, hanno incoronato il tedesco Jamie Mackenzie e la cinese Xinran Sun. La finale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Thilo Behrmann vs Jamie Mackenzie | Trofeo Bonfiglio 2026 Finale • Highlights

Notizie e thread social correlati

Trofeo Bonfiglio, vincono Jamie Mackenzie e Xinran Sun, primo successo cineseA Milano, nel torneo Trofeo Bonfiglio, Jamie Mackenzie e Xinran Sun si sono aggiudicati la vittoria nelle rispettive categorie.

L’ultimo atto del Trofeo Bonfiglio. Mackenzie e Sun scrivono la storiaIl Trofeo Bonfiglio-Internazionali d’Italia juniores si è concluso al Tennis Club Bonacossa.

Temi più discussi: Trofeo Bonfiglio, svelati i tabelloni principali con 16 italiani al via; Tennis, a Milano al via il trofeo Bonfiglio con tanta Italia protagonista; Tennis, a Milano torna il torneo Bonfiglio: con i campioni del futuro; Trofeo Bonfiglio, domenica le finali Behrmann-Mackenzie e Makarova-Sun.

Sergio Palmieri: Il trofeo Bonfiglio è un grande riferimento per il tennis giovanile milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

trofeo bonfiglio, a milano jamie mackenzie e xinran sun conquistano i titoliNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday Una splendida giornata di sole ha ... milanotoday.it

Trofeo Bonfiglio, i titoli per il singolare vanno a Jamie Mackenzie e Xinran SunIl giovane MacKenzie – numero 5 al mondo a livello juniores – ha portato a casa il trofeo in due set. Milano – Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alle finali di singolare dell’edizione ... tennisitaliano.it