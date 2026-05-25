Durante l’evento Double or Nothing, due wrestler hanno conquistato i titoli di coppia. La manifestazione si è svolta al Louis Armstrong Stadium e ha visto diverse sfide per i titoli in palio.

La AEW ha portato il pay-per-view Double or Nothing al Louis Armstrong Stadium, con diversi titoli in palio. Oltre al match per il titolo mondiale AEW, anche l’incontro valido per gli AEW World Tag Team Championships aveva una stipulazione speciale: gli FTR hanno difeso le cinture contro Adam Copeland e Christian Cage in un violentissimo “I Quit Match”. Gli FTR arrivavano all’evento da campioni, dopo aver mantenuto i titoli contro The Conglomeration nelle ultime puntate di Dynamite e Collision prima del PPV. Copeland e Cage, invece, cercavano non solo di chiudere definitivamente la loro rivalità con gli FTR, ma anche di salvare la propria alleanza: in caso di sconfitta, infatti, non avrebbero mai più potuto fare squadra insieme. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Adam Copeland e Christian Cage conquistano i titoli di coppia a Double or Nothing

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Adam Copeland and Christian Cage win the AEW tag titles

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: AEW: Double or Nothing, aggiunta la stipulazione “I Quit” al match tra FTR e Copeland & Cage

Adam Copeland:”Non c’è un conto alla rovescia ufficiale, ma la mia carriera sta per finire”.Adam Copeland ha dichiarato che, anche se non esiste un conto alla rovescia ufficiale, la sua carriera sta per concludersi.

Temi più discussi: Adam Copeland: La AEW ha la migliore scena tag del Mondo!; Adam Copeland non conosce la durata del suo accordo con la AEW; AEW, Adam Copeland frena sul ritiro: Non come John Cena; Edge/Adam Copeland: Non mi interessa un altro addio strappalacrime, non so quando scade il mio contr...

Congratulazioni a Christian Cage e Adam Copeland alias Edge !! reddit

Edge/Adam Copeland: Non mi interessa un altro addio strappalacrime, non so quando scade il mio contrattoAdam Copeland ha parlato del suo futuro nel wrestling in un'intervista esclusiva rilasciata a Clutch Points. Il veterano canadese ha spiegato che il suo contratto con la AEW si è allungato a causa deg ... zonawrestling.net

Adam Copeland non conosce la durata del suo accordo con la AEWAdam Copeland ritiene che il suo contratto sia stato prolungato per via degli infortuni e degli impegni cinematografici ... spaziowrestling.it