Durante l’evento AAA Noche de Los Grandes 2026, Rey Fenix ha vinto il titolo AAA World Cruiserweight Championship, sconfiggendo Laredo Kid. Con questa vittoria, il nuovo campione ha interrotto un lungo periodo di dominio dell’avversario, aggiudicandosi la cintura. La battaglia tra i due wrestler si è conclusa con il trionfo di Fenix, che ha ottenuto la cintura in modo definitivo.

Nuovo campione in casa AAA. Rey Fenix ha sconfitto Laredo Kid nel corso di AAA Noche de Los Grandes, mettendo fine a un lunghissimo regno e conquistando il AAA World Cruiserweight Championship. I due protagonisti hanno dato vita a un match spettacolare, pieno di near fall, ribaltamenti e momenti ad altissima intensità, confermando ancora una volta il loro livello sul ring. Nel finale della sfida, Laredo Kid ha provato a spostare gli equilibri colpendo Fenix con un low blow alle spalle dell’arbitro. Subito dopo ha connesso una Frog Splash che sembrava poter chiudere l’incontro, ma Fenix è riuscito incredibilmente a sopravvivere. A tradire il campione uscente è stato però un dettaglio preparato da lui stesso nel corso del match: uno dei turnbuckle precedentemente scoperti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AAA: Rey Fenix conquista il World Cruiserweight Championship a Noche de Los Grandes 2026

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Parece que Rey Fenix tiene la mirada puesta en el Campeonato Mundial Crucero AAA

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