VIDEO | AAA Noche de los Grandes – Show completo

Notizia in breve

La Noche de los Grandes, evento principale della AAA, si svolge oggi ed è considerato il giorno più atteso della storia recente della promotion. È stato pubblicato un video che mostra l’intero show, attirando l’attenzione degli appassionati di wrestling. La serata presenta numerosi incontri di alto livello e grandi nomi del settore. La manifestazione è stata annunciata come uno degli eventi più importanti dell’anno, con numerosi match già confermati.