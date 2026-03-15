VIDEO | AAA Rey de Reyes 2026 – Show completo

È stato pubblicato il video completo di Rey de Reyes 2026, il tradizionale torneo annuale organizzato dalla AAA. Per la prima volta nella sua storia, l’evento viene presentato con uno stile simile a quello delle produzioni WWE, suscitando l’interesse dei fan. La manifestazione si è svolta recentemente e ha visto protagonisti diversi lottatori in match che hanno attirato l’attenzione di tutto il pubblico presente.

Rey de Reyes, il grande torneo annuale della AAA è qui. Uno dei grandi eventi annuali della AAA viene oggi proposto in “salsa WWE” per la prima volta nella sua storia ormai quasi ventennale. Qui vi proponiamo lo show completo, con tante star WWE che compaiono durante la serata. WWE: Drew McIntyre lascia, ma poi raddoppia. Dall’addio ad un nuovo attacco su Fatu nella stessa serata WWE: È vintage Randy! La firma di contratto finisce nel sangue, Cody Rhodes demolito sui gradoni . 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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