AAA | Dominik Mysterio batte El Hijo del Vikingo e rimane Mega Champion a Rey de Reyes

Dominik Mysterio ha affrontato El Hijo del Vikingo nella finale di Rey de Reyes 2026 a Puebla. In un match senza squalifica, con la sua carriera in AAA in palio, il wrestler ha battuto l’avversario e mantenuto il titolo AAA Mega Championship. La vittoria ha concluso l’evento principale della manifestazione.

Dominik Mysterio ha superato la prova più difficile della sua avventura nella AAA: in un match senza squalifica con la carriera in AAA in gioco, il figlio d’arte ha sconfitto El Hijo del Vikingo nel main event della Rey de Reyes 2026 a Puebla, conservando il AAA Mega Championship. Una stipulazione che non lasciava scampo a nessuno dei due. Il match prevedeva conseguenze drastiche per entrambi i contendenti. Se Dominik Mysterio avesse perso, sarebbe stato costretto ad abbandonare la AAA in maniera definitiva. Al contrario, una sconfitta di El Hijo del Vikingo gli avrebbe precluso qualsiasi futura opportunità titolata contro Mysterio per tutta la durata del suo regno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AAA: Dominik Mysterio batte El Hijo del Vikingo e rimane Mega Champion a Rey de Reyes Articoli correlati AAA: Importante stipulazione aggiunta per il match titolato tra Dominik Mysterio e El Hijo Del VikingoIl prossimo grande evento della AAA si avvicina e sarà il classico appuntamento annuale “Rey de Reyes”, evento arrivato alla ventinovesima edizione. AAA/WWE: Dominik Mysterio perde la sfida con Rey, il padre lo infortuna nel main eventDominik Mysterio ha riportato un infortunio alla spalla durante l’evento AAA Guerra de Titanes, tenutosi sabato notte a Guadalajara. Una selezione di notizie su Dominik Mysterio AAA Sends Out AI-Generated Graphic Showing WWE's Dominik Mysterio With AEW TitleGenerative AI has become a regular presence in movies, commercials, and professional wrestling graphics, but the less-than-optimal quality controls on the new tool have led to some hilarious bloopers. sports.yahoo.com Dominik Mysterio name-drops Bad Bunny on AAA!Dominik Mysterio might’ve just teased Bad Bunny’s return. During Triple A's debut show, a slick vignette aired hyping up Dominik Mysterio. He took direct shots at Bad Bunny and even Canelo Álvarez, ... msn.com