WWE | Penta difenderà il titolo intercontinentale contro El Hijo del Vikingo in uno show AAA
Il campione intercontinentale della WWE, Penta, affronterà El Hijo del Vikingo, ex campione Mega della AAA, in un match programmato durante uno show dell'organizzazione AAA. I due wrestler sono coinvolti in un'esibizione che vede la loro rivalità diventare protagonista dell'evento, senza ulteriori dettagli sul risultato o sulle modalità del combattimento.
Il campione intercontinentale della WWE Penta e l’ex campione Mega della AAA El Hijo del Vikingo sono in rotta di collisione. L’evento principale della terza settimana del Rey de Reyes ha visto un epico scontro verbale tra Vikingo e Penta. Vikingo, accompagnato da Omos e Dorian Roldan, è salito sul ring per primo e ha rimproverato il lottatore precedentemente noto come Mini Vikingo e il pubblico per non avergli dimostrato il rispetto che meritava. Vikingo si è poi concentrato su Penta, dichiarando che avrebbe puntato al titolo Intercontinentale della WWE a WrestleMania 42 e sfidando Cero Miedo nel frattempo. Penta è uscito tra le ovazioni del pubblico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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