Il campione intercontinentale della WWE, Penta, affronterà El Hijo del Vikingo, ex campione Mega della AAA, in un match programmato durante uno show dell'organizzazione AAA. I due wrestler sono coinvolti in un'esibizione che vede la loro rivalità diventare protagonista dell'evento, senza ulteriori dettagli sul risultato o sulle modalità del combattimento.

Il campione intercontinentale della WWE Penta e l’ex campione Mega della AAA El Hijo del Vikingo sono in rotta di collisione. L’evento principale della terza settimana del Rey de Reyes ha visto un epico scontro verbale tra Vikingo e Penta. Vikingo, accompagnato da Omos e Dorian Roldan, è salito sul ring per primo e ha rimproverato il lottatore precedentemente noto come Mini Vikingo e il pubblico per non avergli dimostrato il rispetto che meritava. Vikingo si è poi concentrato su Penta, dichiarando che avrebbe puntato al titolo Intercontinentale della WWE a WrestleMania 42 e sfidando Cero Miedo nel frattempo. Penta è uscito tra le ovazioni del pubblico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Penta difenderà il titolo intercontinentale contro El Hijo del Vikingo in uno show AAA

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