La lite tra i leader dei cespugli centristi si accende sulla corsa alla leadership. Le fazioni si scontrano per il controllo del gruppo, ormai diviso tra alleanze e strategie divergenti. La disputa riguarda la guida del movimento e le liste da presentare alle prossime elezioni. La tensione si fa sentire tra chi vuole rafforzare la propria posizione e chi tenta di consolidare un fronte unitario. La scena si consuma nel silenzio delle trattative e nelle schermaglie pubbliche.

Da oggetto del desiderio, a pretesto di una guerra all'ultimo voto. O meglio all'ultima lista. É la nuova stagione di una serie promettente: Centro, che cosa non farei per te. Il primo a tagliare il nastro, nella griglia di partenza, sarà l'assessore capitolino Alessandro Onorato. Il suo Progetto Civico il 12 giugno (al Palazzo dei congressi di Roma) si farà partito, bruciando i tempi dei concorrenti. In prima fila a brindare allo spruzzata di civismo tutti i leader, Elly Schlein, Giuseppe Conte e i gemelli di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Ne mancherà uno e non a caso: Matteo Renzi. Il premio che il campo largo è pronto a riconoscere al Patto è quello di diventare la famigerata quarta gamba della coalizione di sinistra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A sinistra scoppia la lite per fare il leader dei cespugli centristi

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