A Parigi si assiste a un cambiamento inaspettato: dopo oltre venticinque anni di amministrazione di centrosinistra, le elezioni comunali vedono la possibilità di una vittoria per il centrodestra. La sfida tra i candidati di opposte fazioni si svolge in un clima di grande tensione, con le diverse forze politiche che si preparano a contendere il controllo della capitale.

Dominata per un quarto di secolo dalla gauche, Parigi si prepara forse a celebrare la vittoria di un sindaco di segno opposto. Abbandona il timone Anne Hidalgo, che nel 2014 aveva preso il posto di Bertrand Delanoë: massacrata alle presidenziali del 2022 (ottenne appena l’1,7 per cento), la sindaca che è stata soprannominata dagli oppositori “Notre Drame de Paris” ha fatto il pieno di antipatie per la sua politica ecologica estremista (fuori le auto, tutti in bicicletta!) e ha lasciato il record del debito pubblico della città (9,3 miliardi di euro). Alla conquista della sua poltrona si lanciano oggi cinque candidati, tre donne e due uomini, in lizza per il primo turno delle municipali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sfida (estrema) per Parigi. Destra e sinistra sperano con le compagne dei leader

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