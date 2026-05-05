Scoppia la guerra dei lupi a sinistra | salvarli o limitarli? A Michele Serra sbranano il cagnolino lite con gli animalisti

Una disputa tra sostenitori e oppositori dei lupi si è accesa negli ultimi giorni, alimentata da un episodio avvenuto in un'area rurale. Un cagnolino è stato vittima di un attacco e, nello stesso momento, si sono sollevate tensioni tra gruppi animalisti e chi difende le attività di gestione della fauna selvatica. La vicenda ha portato a confronti accesi e a diverse prese di posizione pubbliche.

“Quando abbiamo trovato Osso erano le undici di mattina di sabato 2 maggio. La luce era stordente, il sole già alto, il cielo azzurro e immenso, e mentre una fitta di angoscia mi bloccava lo stomaco e il dolore mi picchiava alle tempie ho avuto la sensazione, precisa e impressionante, di vedere la scena dall’alto: nel mare di verde, di boschi, di campi quella radura era minuscola, e la morte solo una briciola invisibile. I quattro esseri umani in piedi attorno a quel piccolo corpo quadrupede erano, di fronte a quella briciola, solo stuzzicadenti ficcati nel terreno quando passa la tempesta.”, ha scritto il famoso giornalista. E quel racconto non è passato inosservato.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Scoppia la guerra dei lupi a sinistra: salvarli o limitarli? A Michele Serra sbranano il cagnolino, lite con gli animalisti Notizie correlate Michele Serra e il cane Osso sbranato dai lupiMichele Serra racconta oggi su Repubblica la morte del suo cane Osso, un segugio di 7 anni sbranato dai lupi. Leggi anche: Sbranato dai lupi “Osso”, il cane di Michele Serra