A Piazza di Siena, il Carosello dell’inclusione si trasforma in “Experience” e propone un violino live rivolto ai ragazzi dell’ospedale San Raffaele di Viterbo. L’evento coinvolge giovani con diverse condizioni di salute, offrendo loro un momento di musica dal vivo. La manifestazione si svolge in un contesto all’aperto e si inserisce in un progetto più ampio dedicato all’inclusione sociale e alla partecipazione comunitaria.

Ci sono ritorni che non sono semplici appuntamenti in calendario, ma capitoli di una storia collettiva. Oggi, nella giornata conclusiva dell’edizione del centenario di Piazza di Siena, il Carosello del San Raffaele Viterbo torna per la ventiduesima volta nell’arena romana. E quest’anno lo fa con una novità capace di rendere l’esibizione ancora più intensa, per la prima volta, il Carosello è accompagnato dal violino live di Natalia Dudynska, sulle note di “Experience” di Ludovico Einaudi. In campo non entra soltanto una performance equestre. Entra una squadra. Ragazzi con e senza disabilità, insieme, in sella ai biondi Haflinger allevati e addestrati nel Centro di Riabilitazione Equestre della Casa di Cura San Raffaele di Viterbo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Piazza di Siena il Carosello dell’inclusione diventa “Experience”: violino live per i ragazzi del San Raffaele Viterbo

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