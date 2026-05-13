Il Centro di riabilitazione equestre San Raffaele Viterbo compie quarant'anni. La struttura, nata negli anni Ottanta, si dedica all’ippoterapia come metodo di riabilitazione. In questo periodo, sono stati effettuati numerosi trattamenti per persone con diverse disabilità. La storia del centro si sviluppa attraverso decenni di interventi e attività praticate con i cavalli. La data di fondazione risale a circa quattro decenni fa, nel periodo degli anni Ottanta.

I primi 40 anni del Centro di riabilitazione equestre San Raffaele Viterbo. Erano gli anni Ottanta quando l'attività di maneggio fece casualmente il suo ingresso a Villa Buon Respiro, ma ben presto si sarebbe sviluppata fino a diventare, come è oggi, un importante punto di riferimento a livello nazionale. Ieri una cerimonia per festeggiare il traguardo. Il Centro, accreditato con il servizio sanitario regionale, è specializzato in riabilitazione fisica, psichica e sensoriale per il recupero funzionale e sociale di soggetti di ogni fascia di età, in particolare bambini e ragazzi. Le attività si svolgono con il supporto tecnico dell'Assoc i a z i o n e sportiva dilettantistica Areda.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quarant'anni di ippoterapia al San Raffaele Viterbo

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