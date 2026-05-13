San Raffaele Viterbo celebra 40 anni di riabilitazione equestre | una storia di cura relazione e inclusione

Il Centro di Riabilitazione Equestre di San Raffaele Viterbo ha festeggiato i suoi quarant’anni di attività, un traguardo che testimonia le molte persone assistite nel corso degli anni. La struttura si occupa di riabilitazione attraverso l’uso del cavallo, offrendo supporto a individui con differenti bisogni. La celebrazione ha coinvolto operatori, utenti e familiari, che hanno partecipato a incontri e attività nel rispetto della storia della struttura.

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Quarant’anni di assistenza, cura e inclusione. Il Centro di Riabilitazione Equestre del San Raffaele Viterbo ha celebrato ieri un anniversario che parla molto più della storia di un servizio, racconta una comunità che, da quattro decenni, trasforma la tecnica in relazione, il limite in linguaggio, la cura in possibilità. Nato sul finire degli anni Ottanta da un’intuizione semplice e rivoluzionaria, il Centro ha saputo costruire nel tempo un modello nel quale il cavallo è diventato molto più di uno strumento terapeutico, è ponte, linguaggio, fiducia, relazione. Un mediatore capace di accompagnare bambini, ragazzi e adulti in percorsi di riabilitazione e crescita, aiutandoli a scoprire risorse, autonomie e possibilità spesso considerate irraggiungibili.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - San Raffaele Viterbo celebra 40 anni di riabilitazione equestre: una storia di cura, relazione e inclusione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Quarant'anni di ippoterapia al San Raffaele Viterbo Roma celebra 40 anni di storia: cinema e arte egizia a Villa BorgheseL’Accademia d’Egitto a Roma celebra i suoi primi 40 anni di attività attraverso un programma che unisce cinema e arte contemporanea. Temi più discussi: Il Centro di riabilitazione equestre del San Raffaele celebra 40 anni di attività; Riabilitazione equestre: 40 anni di cura, relazione e inclusione; Edizione storica i 100 anni di Piazza di Siena. San Raffaele Viterbo celebra 40 anni di riabilitazione equestre: una storia di cura, relazione e inclusioneDal 1986 il Centro trasforma il cavallo in ponte terapeutico, educativo e sociale. Tra i prossimi appuntamenti la partecipazione del Carosello a Piazza di Siena ... ilgiornale.it Quarant'anni di ippoterapia al San Raffaele ViterboI primi 40 anni del Centro di riabilitazione equestre San Raffaele Viterbo. Erano gli anni Ottanta quando l’attività di maneggio fece ... iltempo.it