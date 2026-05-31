A Ostrava Åhman Hellvig senza rivali Perusic torna protagonista Melissa Brandie trionfano tra le donne

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ai campionati Elite16 di Ostrava, Åhman e Hellvig hanno vinto senza avversari nella categoria maschile, mentre Perusic è tornato a giocare a livello competitivo. Tra le donne, Melissa e Brandie hanno conquistato il primo posto. La manifestazione si è conclusa con i campioni olimpici e atleti cechi che hanno mantenuto la loro posizione di rilievo.

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L’Elite16 di Ostrava si chiude nel segno della continuità per i campioni olimpici e di una favola sportiva tutta ceca. L’ultima giornata della prestigiosa tappa del Beach Pro Tour ha regalato emozioni, colpi di scena e anche un episodio sfortunato che potrebbe avere conseguenze importanti per il prosieguo della stagione. Nel torneo maschile i riflettori erano puntati sulla semifinale tra i campioni olimpici svedesi ÅhmanHellvig e i qatarioti CherifAhmed, una sfida che stava mantenendo tutte le promesse della vigilia. Dopo una battaglia equilibratissima, il match è stato però condizionato dall’infortunio accusato da Cherif sul punteggio di 10-10 nel tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - A Ostrava Åhman/Hellvig senza rivali, Perusic torna protagonista. Melissa/Brandie trionfano tra le donne
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