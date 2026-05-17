Roma due donne ferite nel trambusto dopo maxi rissa a Fontana di Trevi | ipotesi lite tra gruppi rivali

Due donne di 58 anni sono rimaste ferite durante una maxi rissa avvenuta ieri pomeriggio in zona Fontana di Trevi a Roma. La polizia locale del I gruppo sta conducendo le indagini per chiarire i fatti, ipotizzando uno scontro tra gruppi rivali. La scena si è sviluppata tra la folla, con le due donne che sono state travolte e sono finite a terra. Al momento non ci sono altre persone denunciate o fermate.

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(Adnkronos) – Proseguono le indagini della polizia locale del I gruppo sulla maxi rissa avvenuta ieri pomeriggio in zona Fontana di Trevi a Roma e in cui sono rimaste ferite due donne, amiche di 58 anni, cadute a terra travolte dalla folla impazzita. Come anticipato dal quotidiano 'il Messaggero', il sospetto degli investigatori è che a innescare la lite sia stata una discussione tra due gruppi rivali forse per la contesa della piazza visto che nella zona stazionano diversi gruppi per il gioco delle tre campanelle. La lite sarebbe degenerata in poco tempo in una maxi rissa. I vigili urbani sono intervenuti, insieme a due ambulanze, per riportare la situazione alla calma e ora indagano per risalire all'identità dei due gruppi che sono scappati dopo il parapiglia. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ENG SUB | PVVersatile Mage Season 7 Preview | Yuewen Animation Sullo stesso argomento Italia, maxi rissa tra gruppi nel parcheggio: morte atroceLa domenica mattina, quando la città sembra respirare più piano e le strade sono quasi vuote, può diventare ingannevole. Italia, maxi rissa tra gruppi nel parcheggio: morte atroce. La tragedia in mattinataL’alba domenicale, che solitamente restituisce alle strade cittadine quel silenzio sospeso necessario a smaltire le scorie della settimana, è stata...