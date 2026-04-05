Oleggio Corsa della Torta | trionfano Portacompietra per gli uomini e Loreto per le donne

A Oleggio si è svolta la prima edizione della Corsa della Torta, una manifestazione che ha visto protagonisti partecipanti di tutte le età. La giornata è iniziata con una sfilata tradizionale, seguita dalla competizione principale. Tra gli uomini, il vincitore è stato Portacompietra, mentre tra le donne si è imposta Loreto, entrambe premiate al termine della gara. La manifestazione ha attirato un buon numero di spettatori e appassionati.

La solita tradizionale sfilata e poi la tanto attesa competizione, degli uomini sì ma soprattutto delle donne, alla sua prima storica edizione. Doppia premiazione alla Corsa della Torta di Oleggio 2026: fra gli uomini trionfa il quartiere Portacompietra con Giulio Campanini, pettorale numero 10. La prima donna in assoluto a vincere ha invece i colori di Loreto: è Elisa Fiandaca, pettorale numero 26. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: A Oleggio torna la Corsa della torta: per la prima volta c'è anche il Palio delle donne Tutte le donne e gli uomini di Olivetti. Chi della Giunta si ricandida e chi noIl centrodestra pronto alla corsa per sostenere il mandato bis di Massimo Olivetti, sei assessori, annunciano la ricandidatura. Argomenti più discussi: Oleggio, a Pasqua torna la Corsa della Torta con lo storico debutto del Palio rosa; Oleggio da oltre quattro secoli rinnova i riti del Venerdì santo: stasera la processione; Cosa fare in città: gli eventi del weekend di Pasqua; Inquietudine e speranza. Novara24. . Oleggio, a Pasqua la Corsa della Torta fra tradizione e novità facebook