A misura delle nostre filiere Così il Cisita abbatte il divario
Il Cisita ha oltre 40 anni di attività nel settore della formazione, avendo formato circa 65.000 persone e mantenendo un tasso di occupazione del 90%. L’organizzazione si impegna a ridurre il divario tra formazione e mercato del lavoro, adattando i programmi alle esigenze delle filiere produttive. La sua attività si concentra sulla crescita professionale e sull’inserimento lavorativo dei partecipanti, con un focus sull’allineamento tra competenze acquisite e richieste del mercato.
Oltre 40 anni al servizio del territorio, 65.000 persone formate e un tasso di occupazione pari al 90%. Cisita Formazione Superiore, ente di formazione professionale fondato nel 1979 e di diretta emanazione di Confindustria La Spezia e Confindustria Liguria, è questo e molto altro. Nel complesso di via del Molo ci sono diverse aule attrezzate per ogni tipologia di corso: dall’alta formazione specialistica, passando per le Academy delle aziende, percorsi per disoccupati e inoccupati in cerca di lavoro, fino ai percorsi triennali lefp per ottenere le qualifiche professionali, in alternativa alla scuola secondaria superiore. L’ente accompagna... 🔗 Leggi su Lanazione.it
La relazione del Presidente Emanuele Orsini
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