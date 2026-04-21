A Imola, in provincia di Bologna, C-Led ha recentemente celebrato il decimo anniversario dalla fondazione. L'azienda si occupa di produrre lampade personalizzate, con un’attenzione particolare alla progettazione su misura. Nei giorni scorsi, sono stati spenti i festeggiamenti per i dieci anni di attività, segnando un percorso che ha portato l’azienda a consolidarsi nel settore dell’illuminazione.

IMOLA (Bologna) Soltanto pochi giorni fa, C-Led ha spento le sue prime dieci candeline. Un traguardo importante per l’azienda con sede a Imola che, passo dopo passo, è riuscita a imporsi negli anni come punto di riferimento nella progettazione e produzione di applicazioni elettroniche e soluzioni led all’avanguardia, personalizzate sulle specifiche esigenze del cliente. Mirco Berti, general manager di C-Led, come nasce la vostra realtà? "La nostra è una storia relativamente recente, ma con radici che affondano più lontano nel tempo. Nel 2016, infatti, l’azienda è nata come spin-off di Elca Technologies, all’epoca conosciuta come Elca Elettronica, realtà poi interamente acquisita da Cefla nel 2001.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C-Led illumina il futuro: "Le nostre lampade su misura"

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