Vino e vinili un party all’erbazzone Festa grande per l’Igp alla Zucchi

Una grande festa si è svolta alla Zucchi, dove si è celebrato l’ottenimento dell’Indicazione Geografica Protetta (Igp) per l’erbazzone, il famoso piatto reggiano. L’evento ha unito appassionati di vino e vinili, creando un’atmosfera conviviale e informale. La giornata ha visto protagonisti produttori e appassionati, con momenti dedicati alla musica e alla degustazione, in un clima di entusiasmo collettivo.

Dopo una lunga battaglia, l’erbazzone, uno dei cibi ironici reggiani, ha ottenuto l’ottenimento dell’ Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) e, per celebrare questo traguardo, il cortile dell’ Università di Reggio Emilia, in via Antonio Allegri 9, ospiterà sabato 21 marzo dalle 18 a mezzanotte l’evento ’ Vino e Vinili Loves Erbazzone Reggiano IGP ’. La serata nasce con l’obiettivo di condividere con il popolo reggiano un traguardo di particolare rilievo per la tradizione gastronomica locale: protagonista della serata, sarà dunque l’ Erbazzone Reggiano I.G.P., che potrà essere degustato in diverse proposte nel corso dell’evento, in un contesto pensato per unire qualità gastronomica, socialità e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vino e vinili, un party all’erbazzone. Festa grande per l’Igp alla Zucchi Articoli correlati Vino e vinili, si alzi il sipario. C’è Sofri alla CavallerizzaNell’epoca dello streaming e degli algoritmi, c’è un festival che mette al centro due piaceri analogici del passato: vino e vinili. Leggi anche: Erbazzone Igp, ora è davvero fatta: "Entro febbraio diventerà ufficiale. Nessuno si è opposto all’iter in Ue" Tutto quello che riguarda Vino e vinili un party all'erbazzone... Temi più discussi: Vino e vinili, si alzi il sipario. C’è Sofri alla Cavallerizza; Erbazzone Reggiano verso l’Igp, sabato una festa con Vino e Vinili; Vino e Vinili nel cortile dell’Università celebra l’erbazzone reggiano; Vino e vinili, un party all’erbazzone. Festa grande per l’Igp alla Zucchi. Vino e vinili, un party all’erbazzone. Festa grande per l’Igp alla ZucchiDopo una lunga battaglia, l’erbazzone, uno dei cibi ironici reggiani, ha ottenuto l’ottenimento dell’Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) e, per ... ilrestodelcarlino.it Vino e Vinili nel cortile dell’Università celebra l’erbazzone reggianoREGGIO EMILIA – Il cortile del palazzo dell’Università, in via Antonio Allegri 9, ospiterà sabato 21 marzo un evento di Vino e Vinili, dalle 18 fino a mezzanotte. Negli anni il format, che unisce arte ... reggionline.com nonnasilviofficial. Alan Silvestri · I'm Forrest... Forrest Gump. Lasagne al ragù della nonna Ingredienti per il ragù 400 g di carne macinata di manzo 200gr di carne macinata di maiale 500 ml di passata di pomodoro 150 ml di vino per sfumare 2 carote 1 Sedano - facebook.com facebook Tenuta Pomario: il progetto dei Conti Spalletti Trivelli tra vino e ospitalità x.com