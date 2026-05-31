a manfredonia un grande incontro dibattito per riscoprire le radici della capitanata e progettarne il futuro turistico e culturale

A Manfredonia si è svolto un incontro-dibattito dedicato a riscoprire le radici storiche della Capitanata e a definire strategie per lo sviluppo turistico e culturale della regione. L'evento, intitolato “Stele Daunie: la storia di un popolo”, ha coinvolto esperti e rappresentanti locali, con l’obiettivo di analizzare il patrimonio culturale e individuare opportunità di valorizzazione. La discussione ha affrontato temi legati alle tradizioni, al patrimonio archeologico e alle potenzialità future del territorio.

A Manfredonia un grande incontro-dibattito per riscoprire le radici della Capitanata eprogettarne il futuro turistico e culturale. Un viaggio affascinante alla scoperta delle origini del territorio dauno, sospeso tra il rigore dellamemoria storica e le più moderne prospettive di valorizzazione economica e turistica.Venerdì 12 giugno 2026, alle ore 10:30, la prestigiosa cornice della Sede ITS (Sez.Manfredonia), situata in Via Coppa Santa n. 19, ospiterà l’atteso incontro-dibattito dal titolo: "SteleDaunie: la storia di un popolo. Identità e futuro del patrimonio culturale".L’evento, guidato dal forte claim espressivo "Scopri, impara, valorizza, tramanda", nasce dallasinergia e dall'impegno congiunto delle Associazioni “Archeoclub APS – Sez. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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