Stele Daunie | la storia di un popolo | a Manfredonia un incontro-dibattito sul futuro del patrimonio culturale
A Manfredonia si è tenuto un incontro-dibattito dedicato alla storia e al patrimonio culturale della regione. L’evento si è concentrato sulla riscoperta delle radici della Capitanata e ha coinvolto diversi relatori, tra esperti di cultura e rappresentanti istituzionali. Durante l’iniziativa sono stati affrontati temi relativi alla tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio storico e artistico locale. L’obiettivo dichiarato è quello di pianificare strategie per lo sviluppo turistico e culturale della zona.
A Manfredonia un grande incontro-dibattito per riscoprire le radici della Capitanata eprogettarne il futuro turistico e culturale. Un viaggio affascinante alla scoperta delle origini del territorio dauno, sospeso tra il rigore dellamemoria storica e le più moderne prospettive di valorizzazione economica e turistica.Venerdì 12 giugno 2026, alle ore 10:30, la prestigiosa cornice della Sede ITS (Sez.Manfredonia), situata in Via Coppa Santa n. 19, ospiterà l’atteso incontro-dibattito dal titolo: "SteleDaunie: la storia di un popolo. Identità e futuro del patrimonio culturale".L’evento, guidato dal forte claim espressivo "Scopri, impara, valorizza, tramanda", nasce dallasinergia e dall'impegno congiunto delle Associazioni “Archeoclub APS – Sez. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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