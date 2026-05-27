Stele Daunie | la storia di un popolo | a Manfredonia un incontro-dibattito sul futuro del patrimonio culturale

Notizia in breve

A Manfredonia si è tenuto un incontro-dibattito dedicato alla storia e al patrimonio culturale della regione. L’evento si è concentrato sulla riscoperta delle radici della Capitanata e ha coinvolto diversi relatori, tra esperti di cultura e rappresentanti istituzionali. Durante l’iniziativa sono stati affrontati temi relativi alla tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio storico e artistico locale. L’obiettivo dichiarato è quello di pianificare strategie per lo sviluppo turistico e culturale della zona.