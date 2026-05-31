a malmantile festa con tuffo nel medioevo

A Lastra a Signa è iniziata la trentunesima edizione della Festa Medievale di Malmantile. L’evento, che si svolge nel centro storico, comprende attività e rappresentazioni ispirate al periodo medievale. La manifestazione è in corso e prevede diverse attività programmate nel weekend. La festa si svolge senza incidenti rilevati fino a questo momento. La partecipazione di pubblico è crescente rispetto alle edizioni precedenti.

Lastra a Signa (Firenze), 31 maggio 2026 – Ha appena preso il via, a Lastra a Signa, il tradizionale appuntamento con la Festa Medioevale di Malmantile, alla sua trentunesima edizione. Come ogni anno, piazze, strade e giardini all’interno delle antiche mura del Castello si popoleranno di giocolieri, menestrelli e cavalieri, grazie ai tanti volontari della locale Misericordia che curano la manifestazione dal 1993. L’evento, iniziato sabato, proseguirà domenica 31 maggio e ancora il prossimo fine settimana, ovvero il 6 e 7 giugno (il sabato dalle 19, la domenica dalle 16). Appuntamento dalle 16 di domenica 31 maggio, quando si apriranno le porte del Castello di Malmantile e nel borgo sfilerà il corteo del Gruppo Sbandieratori e Musici della Signoria di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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