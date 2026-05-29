sagra della badessa un tuffo nel medioevo

Domani e domenica si svolge a Ozzano la 41ª edizione della Sagra della Badessa, una delle rievocazioni storiche più antiche del territorio. La manifestazione richiama visitatori interessati a eventi incentrati sul Medioevo, con rappresentazioni e attività legate a quel periodo storico. La sagra si tiene nel centro cittadino e coinvolge diverse associazioni locali. La durata dell’evento è di due giorni, con programmi dedicati alla cultura e alle tradizioni medievali.

Un tuffo nel Medioevo. Domani e domenica a Ozzano va in scena la 41ª edizione della Sagra della Badessa, una delle rievocazioni storiche più longeve e identitarie del territorio. Nata nel 1985 e ispirata a un episodio legato al convento camaldolese di Settefonti, la Sagra è oggi un appuntamento che unisce storia, spettacolo e tradizione, trasformando la zona antistante il Municipio in un borgo medievale animato da cortei, antichi mestieri, giochi, rapaci, spettacoli di fuoco e momenti di divulgazione storica. Un evento organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune: una due giorni di eventi pensati per coinvolgere famiglie, appassionati di storia e visitatori di ogni età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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