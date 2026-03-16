Un tuffo nel Medioevo tra calici di Famoso e Sangiovese | la degustazione nel piccolo borgo

Domenica 22 marzo si svolge una degustazione nel borgo di Monte Sasso, a cinque chilometri da Mercato Saraceno, organizzata dalla Destination Management Company che promuove il turismo locale. L'evento prevede assaggi di vini come il Famoso e il Sangiovese e una visita al vigneto della zona. Durante il pomeriggio, i partecipanti potranno scoprire le caratteristiche delle produzioni enogastronomiche del territorio.

Il piccolo borgo rurale risale al medioevo: rimangono visibili tratti della cinta muraria del castrum, al cui interno si trova la chiesa di Sant’Andrea Apostolo. Il castello del borgo ospita un’azienda agricola che accoglierà i visitatori per raccontare e far degustare i suoi vini, ottenuti in queste terre austere, originate dalla roccia marnoso arenacea e caratterizzate da un clima pre-appenninico relativamente freddo. È prevista, infatti, la degustazione di due vini, un Famoso – antico vitigno autoctono – e un Sangiovese Superiore della prestigiosa sottozona Mercato Saraceno, accompagnati da assaggi di salumi e formaggi locali. Il ritrovo è alle 11, l’esperienza dura in tutto due ore. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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