A che ora la MotoGP su TV8 oggi | programma in chiaro gara GP Italia 2026

La gara di MotoGP del Gran Premio d’Italia si svolgerà alle 14:00 di domenica 31 maggio. Prima della gara principale, sono in programma le competizioni di Moto3 alle 11:00 e di Moto2 alle 12:15. Tutti gli eventi saranno trasmessi in chiaro su TV8.

Il Gran Premio di Italia di MotoGP si disputerà dalle ore 14:00 di domenica 31 maggio. La classe regina sarà preceduta, come d’abitudine, dalla gara della Moto3 (che avrà luogo dalle 11:00 ) e da quella della Moto2, programmata per le ore 12:15. Non è invece previsto alcun evento di contorno legato alla Bagger World Cup. Sarà il pinnacolo di un weekend particolarmente sentito dagli appassionati, che non mancano di accorrere in massa nell’autodromo toscano, conferendo all’evento un tono di grande festa popolare. Quando si parla della ripresa nell’ affluenza di pubblico negli ultimi anni dopo la flessione dell’era post-Rossi, non bisogna dimenticare come si ragioni su “presenze generaliste”. 🔗 Leggi su Oasport.it

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