73° Raduno Nazionale Bersaglieri | Meloni Mattarella e Crosetto celebrano il coraggio e la dedizione del Corpo

Notizia in breve

Il 73° Raduno Nazionale Bersaglieri si è aperto con un messaggio di ringraziamento rivolto ai militari del Corpo, chiamati “Fanti piumati”. In occasione dell’evento, il presidente del Consiglio, il capo dello Stato e il ministro della Difesa hanno espresso apprezzamento per il coraggio e la dedizione dei militari, sottolineando il ruolo nel custodire e tramandare i valori tradizionali del Corpo. La cerimonia ha visto la partecipazione di figure istituzionali di alto livello.