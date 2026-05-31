73° Raduno Nazionale Bersaglieri | Meloni Mattarella e Crosetto celebrano il coraggio e la dedizione del Corpo
Il 73° Raduno Nazionale Bersaglieri si è aperto con un messaggio di ringraziamento rivolto ai militari del Corpo, chiamati “Fanti piumati”. In occasione dell’evento, il presidente del Consiglio, il capo dello Stato e il ministro della Difesa hanno espresso apprezzamento per il coraggio e la dedizione dei militari, sottolineando il ruolo nel custodire e tramandare i valori tradizionali del Corpo. La cerimonia ha visto la partecipazione di figure istituzionali di alto livello.
«Rivolgo il mio più sincero ringraziamento a tutti i “Fanti piumati” d’Italia che con passione e devozione continuano a custodire e tramandare i valori che da sempre contraddistinguono il Corpo». Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio di ringraziamento ai Bersaglieri in occasione del 73mo Raduno dell’Associazione nazionale Bersaglieri. «In ogni tempo i Bersaglieri hanno dato prova di profondo coraggio, generosità e spirito di servizio. A tutti loro, in questa importante giornata, giungano i miei auguri e quelli del Governo italiano insieme a una immutata riconoscenza», aggiunge la premier. «In occasione... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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