Biella | Vercelli sfidano Brescia e Trieste per lo scudetto
Sabato 14 marzo a Biella si svolgerà la seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica, un evento che vede in gara le squadre di Vercelli, Brescia e Trieste. La competizione si svolge nell’ambito del campionato italiano dedicato alla disciplina, con atleti pronti a confrontarsi sul tappeto per conquistare punti validi per la classifica. La manifestazione coinvolge diverse formazioni di alto livello e si svolge in un palazzetto appositamente allestito per l’occasione.
Sabato 14 marzo la Serie A1 di ginnastica artistica tornerà in campo a Biella, con la seconda tappa del massimo campionato italiano riservato alla specialità della Polvere di Magnesio. Mentre la nazionale italiana salta l’appuntamento di Coppa del Mondo ad Antalya dopo le trasferte di Cottbus e Baku, il calendario interno si avvia verso la metà della regular season. L’evento si svolge in contemporanea con una gara internazionale che vedrà assenti gli azzurri, lasciando spazio al confronto tra le migliori formazioni italiane come Vercelli, Brescia e Trieste. La stagione proseguirà con la prova di Bergamo prevista per il 17-18 aprile, prima dello scudetto che verrà assegnato nella Final Eight del weekend del 15-16 maggio sempre a Bergamo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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