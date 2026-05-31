La Roma deve realizzare plusvalenze per circa 60 milioni di euro entro il 30 giugno per rispettare il fair play finanziario. La squadra ha già deciso di non cedere i giocatori Koné e Ndicka, anche se il club ha bisogno di incassi immediati. La formazione capitolina è tornata in Champions League dopo sette stagioni, ma le restrizioni economiche impongono di vendere altri giocatori o fare plusvalenze.

Nonostante il ritorno in Champions League dopo sette stagioni, la Roma non potrà esimersi dal mettere a segno alcune plusvalenze importanti entro il 30 giugno. Gli introiti derivanti dalla qualificazione alla massima competizione europea per club non saranno sufficienti per ottemperare ai dettami del fair play finanziario dell’UEFA. Tra i calciatori in rosa, Manu Koné e Evan Ndicka restano senza dubbio quelli più chiacchierati. Entrambi sul taccuino dell’Inter, della Premier League e del PSG, centrocampista e difensore giallorossi vengono valutati rispettivamente 50 e 35 milioni di euro, ma il nuovo direttore sportivo giallorossa (manca ancora l’ok definitivo dell’Atalanta per Tony D’Amico), proverà a percorrere anche altre strade. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - 60 milioni senza cedere Koné e Ndicka? La lista della Roma

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